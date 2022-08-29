Emekli öğretmen, girilmesi yasak olan mağarada fenalaşıp, öldü (2)

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"

Bursa'da tur otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Gülşen İmam Hatipliler için ne söyledi?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



CESEDİ 2 SAATTE ÇIKARILDI

Karaman'ın Ermenek ilçesindeki girilmesi yasak olan Maraspoli Mağarası´nda fenalaşıp hayatını kaybeden emekli matematik öğretmeni Mustafa Uğur´un cenazesi, AFAD ekiplerinin 2 saat süren çalışmasıyla çıkartıldı. Uğur´un cesedi otopsi için Ermenek Devlet Hastanesi´nin morguna götürüldü. Uğur´un kesin ölüm nedeni otopsi sonucu ortaya çıkacak. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman / Ermenek Ali Rıza ETCİ

2022-08-29 15:06:43



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.