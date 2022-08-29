Emekli öğretmen, girilmesi yasak olan mağarada fenalaşıp, öldü (3)

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"

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YASAĞIN NEDENİ, MAĞARADAKİ İÇME SUYU KAYNAĞIYMIŞ

Karaman'da, emekli matematik öğretmeni Mustafa Uğur´un, girdikten sonra fenalaşarak öldüğü Maraspoli Mağarası´nın, Ermenek bölgesindeki içme ve sulama suyunun kullanıldığı yer altı kaynağını içinde bulundurduğu, bu nedenle de girişlerin yasak olduğu öğrenildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Karaman / Ermenek Ali Rıza ETCİ

2022-08-29 16:03:54



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