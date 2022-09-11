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Vali ve TOBB Başkanının konvoy geçişi sırasında zincirleme kaza: 4 yaralı

DHA

Vali ve TOBB Başkanının konvoy geçişi sırasında zincirleme kaza: 4 yaralı


Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)KARAMAN'da Vali Tuncay Akkoyun ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıkoğlu'nun konvoyunun geçişi için durdurulan araçlardan 4'ü zincirleme kazaya karıştı. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. 
Kaza, bugün saat 19.00 sıralarında KaramanEreğli kara yolunun 15'inci kilometresinde   meydana geldi. Karaman Valisi Tuncay Akkoyun ve kentte bulunan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bir tesisin açılışın ardından başka bir programa katılmak için hareket etti. Polis de Vali Akkoyun ve Hisarcıklıoğlu ile beraberindeki konvoyun geçişi için kara yolundaki araçları durdurdu. Durdurulan 1 araca arkasından gelen 3 araç çarptı. Kazada araçlarda bulunan Ümmühan Avcı, İsmail Durut (52), Hacer Durut (45) ve Fatma Durut (5) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar çağrılan ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 
Kazaya karışan sürücülerden Kadir Tekin, "Vali bey buradan çıkıyordu. Memur bey yolu kesti. Bizler durduk, sonra arkadan gelen araçlar bizlere çarptı." dedi. (DHA)  DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman Muammer ŞEN
2022-09-11 23:02:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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