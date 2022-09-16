Asker uğurlama eğlencesindeki tartışmada 11 kişiyi yaraladı, mısır tarlasında yakalandı



Muammer ŞEN/KARAMAN,(DHA)KARAMAN'da askere gidecek olan Yaşar T.'yi uğurlamak için düzenlenen eğlencede çıkan tartışmada pompalı tüfekle kalabalığın üzerine ateş açıp 2'si çocuk 11 kişiyi yaralayan Ahmet Kadir Konur, çalıştığı mısır tarlasında yakalandı. Konur, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olay, 13 Ağustos saat 00.30 sıralarında Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Askere gidecek olan Yaşar T. için evlerinin önünde asker eğlencesi düzenlendi. Eğlenenler arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışanlardan Ahmet Kadir Konur, daha sonra mahalleden ayrıldı. Bir süre sonra otomobille yeniden alana gelen Konur, pompalı tüfekle kalabalığın üzerine ateş açtı. Olayda 2'si çocuk 11 kişi yaralandı. Konur ise aynı araçla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların bir kısmı, araçlarla bir kısmı da ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar, tedavilerinin ardından da taburcu oldu.

KAÇMAYA ÇALIŞTI

Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinden ayrılan Ahmet Kadir Konur'un bir mısır tarlasında çalıştığını belirledi. Polisin geldiğini görüp kaçmaya çalışan Konur, kısa süren takiple yakalandı. Gözaltına alınan Konur, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman MUAMMER ŞEN

2022-09-16 14:53:54



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