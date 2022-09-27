Karaman'da, iş yeri ziyaretinde silahlı saldırı: 2 yaralı

Muammer ŞEN/ KARAMAN, (DHA)KARAMAN'da Füreyd Ç. ve Ali Alkan E., ziyarete geldikleri iş yerinde uğradıkları silahlı saldırıda yaralandı. Polis, otomobilden saldırıyı düzenleyen 2 kişinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.
Olay, saat 12.00 sıralarında, Külhan Mahallesi 2'nci İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Füreyd Ç. ve Ali Alkan E., arkadaşları olan giyim mağazasının sahibini ziyarete geldi. Bu sırada otomobille iş yerinin önüne gelen 2 kişiden 1'i, tüfekle Füreyd Ç. ve Ali Alkan E.'nin üzerine ateş açtı. Bacaklarından yaralanan 2 kişi, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler de otomobille kaçtı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, 2 şüphelinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman Muammer ŞEN
2022-09-27 12:59:25
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