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Ali Erbaş: Hocalarımızı bezdirin, camileri boş bırakmayın

DHA

Ali Erbaş: Hocalarımızı bezdirin, camileri boş bırakmayın


Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş Karaman'da cami açılışına katıldı. Erbaş açılışta, "Sizlere söylüyorum değerli kardeşlerim, hocalarımızı rahat bırakmayın. Hocalarımızı bezdirin. Camileri boş bırakmayın" dedi.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Kampüsü içerisinde yapımı tamamlanan Üniversite Camii'nin açılışını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yaptı. Açılışta konuşan Erbaş, "Camilerimiz boş kalmasın. Camilerimiz mektep olarak, hocalarımız cami dersleri ile namaz öncesi, namaz sonrası Kur'an-ı Kerim, tefsir, hadis, ilmihal dersleri ile insanlarımıza hizmet etmeye gayret ediyorlar. Sizlere söylüyorum değerli kardeşlerim; hocalarımızı rahat bırakmayın. Hocalarımızı bezdirin. Ben ilmihal dersi almak istiyorum hocam, diz çökün önüne ben Kur'an-ı Kerim bilmiyorum bana Kur'an öğret deyin. Ben tefsir dersi almak istiyorum deyin. Hocalarımız hizmetinizde, onların adı hademe-i hayrat, yani hayır hizmetçileri. Hademe-i hayrat bizim 1920'lerdeki ismimiz. Diyanet İşleri mensuplarının unvanı hademe-i hayrat, şimdi işte imam hatip diyoruz, müezzin, kayyım diyoruz, vaiz diyoruz ama hepimizin adı ortak ismi hademe-i hayrat, hayır hizmetçileri. Bu konuda hocalarımız hizmetinizde" dedi.
Erbaş'ın konuşmasının ardından kurdele kesilerek Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Camii´nin açılışı yapıldı. Açılışın ardından camide ilk hutbeyi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş okuyup cuma namazını kıldırdı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Karaman / Merkez Muammer ŞEN
2022-09-30 15:31:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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