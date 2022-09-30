Ali Erbaş: Hocalarımızı bezdirin, camileri boş bırakmayın (2)



'OSMANLI DÖNEMİNDE NASIL İCAZET VERİLDİĞİNİ ARŞİVLERİNDEN ÇIKARDIK'

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Kampüsü içerisinde yapımı tamamlanan Üniversite Camisi'nin açılışını yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş daha sonra Karaman Müftülüğü tarafından Lütfi Elvan Kongre Merkezi'nde Hafızlık İcazet Merasimi'ne katılarak 54 hafıza icazet belgelerini verdi. Erbaş, "Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek yani hafızlık Allah tarafından bir insana verilebilecek en büyük nimet ve en büyük payedir. Dünyalık ne kadar unvanlarımız olursa olsun bunların hepsinden çok daha değerli çok daha önemli. Çünkü hafızlık Kur'an-ı Kerim'in tamamını aklına, kalbine nakşetmektir. Kur'an-ı Kerim de rabbimiz 'kesin olarak bilesiniz ki kitabı kuşkusuz biz indirdik' buyuruyor. Hafızlarımıza vereceğimiz icazetnamenin üzerinde yazan ayeti kerimedir bu. Osmanlı döneminde hafızlarımıza nasıl icazet verilirmiş arşivlerden bulduk çıkardık benzerini yaptık besmele ayeti kerime sonra hadisi şerif. Peygamber efendimiz buyuruyor ki 'Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen usulünce okuyan kişi şerefli meleklerle beraberdir.' Şu müjdeye bakar mısınız? hem ayeti kerimede müjde var hem hadisi şerifte müjde var. Onun için ne mutlu kardeşlerimize ki onlar bu müjdeye nail oldular" dedi. Erbaş, konuşmasının ardından hafızlara icazet belgelerini verdi. (DHA)Muammer ŞEN/ KARAMAN, (DHA) DHA-Genel Türkiye-Karaman Muammer ŞEN

2022-09-30 21:07:24



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.