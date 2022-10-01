Sokakta tartıştığı kuzenini av tüfeğiyle vurdu



Muammer ŞEN/ KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da Selman Ü., tartıştığı kuzeni K.K. tarafından av tüfeği ile vuruldu. Selman Ü. hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan K.K. ise yakalandı.

Olay, saat 22.15 sıralarında Zembilli Ali Efendi Mahallesi 728 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Selman Ü. ile kuzeni K.K. sokakta konuştuğu sırada aralarında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine K.K., av tüfeğiyle Selman Ü.'ye ateş açtı. Kasık bölgesinden yaralanan Selman Ü. kanlar içinde yığılırken, K.K. ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Selman Ü., Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Olay yerinden kaçan K.K. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman Muammer ŞEN

2022-10-01 00:26:46



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