Jandarma, kaybolan 50 koyunu dronla buldu

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)KARAMAN'ın Ayrancı ilçesinde sürüden ayrılıp kaybolan 50 koyun, jandarmanın drone ile yaptığı çalışma sonucu bulundu.
Ayrancı ilçesine bağlı Akpınar köyünde besicilik yapan F.G., arazide otlattığı koyunlardan 50'sinin sürüden ayrılıp kaybolduğunu fark etti. Çevrede yaptığı aramada koyunlarını bulamayınca jandarmayı arayıp yardım istedi. Ayrancı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de bölgede dronla yaptığı çalışması sonucu kaybolan 50 koyunu bulup, sahibine teslim etti. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman Muammer ŞEN
2022-10-04 00:06:01
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.