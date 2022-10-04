Jandarma, kaybolan 50 koyunu dronla buldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)KARAMAN'ın Ayrancı ilçesinde sürüden ayrılıp kaybolan 50 koyun, jandarmanın drone ile yaptığı çalışma sonucu bulundu.

Ayrancı ilçesine bağlı Akpınar köyünde besicilik yapan F.G., arazide otlattığı koyunlardan 50'sinin sürüden ayrılıp kaybolduğunu fark etti. Çevrede yaptığı aramada koyunlarını bulamayınca jandarmayı arayıp yardım istedi. Ayrancı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de bölgede dronla yaptığı çalışması sonucu kaybolan 50 koyunu bulup, sahibine teslim etti. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman Muammer ŞEN

2022-10-04 00:06:01



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.