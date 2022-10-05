Çoban köpeğinin saldırdığı kadın öldü, köylüler hayvanı tüfekle vurdu



Muammer ŞEN/ KARAMAN, (DHA)KARAMAN'da, evinin önünde çoban köpeğinin saldırısına uğrayan Dudu Berk (65), yaşamını yitirdi. Köylüler de köpeği tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, saat 08.00 sıralarında, Kazımkarabekir ilçesi Sinci köyünde meydana geldi. Dudu Berk, evinin önünde çoban köpeğinin saldırısına uğradı. Durumu fark eden çevredekiler, önce taş atıp köpeği uzaklaştırmak istedi. Berk'e saldırmaya devam eden köpek, tüfekle vurulup öldürüldü.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden ısırılan ve kanlar içinde kalan Berk, sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Berk'in cansız bedeni, otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Ölü köpek ise kuduz olup olmadığının tespiti için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne götürüldü. Jandarma, köpeğin sahibini bulmak için çalışma başlattı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman Muammer ŞEN

2022-10-05 15:32:22



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