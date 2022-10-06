Karaman Barosu'ndan, 'vampir' uyarısı yapan rektöre istifa çağrısı



Muammer ŞEN/KARAMAN,(DHA)-KARAMAN Barosu, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Namık Ak'ın, üniversiteye yeni başlayan öğrencilerine geceleri dışarı çıkarken dikkatli olmaları uyarısında bulunarak, "Çok vampirler var" açıklamasına tepki gösterip, istifa çağrısında bulundu.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, 1'inci sınıfa başlayan öğrenciler için düzenlenen bilgilendirme toplantısında, bazı öğrencilerin akşam saatlerinde dersleri olduğunu ve geceleri dışarı çıkarken dikkatli olmalarını gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Rektör Ak açıklamasında, ''Bak bu İslami ilimlerdekiler bilirler, bir yere giderken en az iki kişi gidin ve birisi başkan olsun. Biri, diğerine tabi olsun. Hepimiz kendimizin başkanıyız, ama bir yolculuğa çıkarken bile en az iki kişi gidin, yalnız olmasın. Çok vampirler var. Ben İstanbul gibi bir yerden geliyorum. 42 yıl İstanbul'da kaldım. Oraya göre burada da vampirlikler var. Çok da sütten çıkmış ak kaşık falan değil. İstemediğimiz belki bazı olumsuz şeyler vakalar oldu mu? Oluyor'' diye konuştu.

KARAMAN BAROSU'NDAN TEPKİ

Karaman Barosu, Rektör Ak'ın uyarısına tepki gösterip, istifa çağrısında bulundu. Baro tarafından yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Namık Ak´ın üniversiteye yeni başlayan öğrencilere geceleri dışarı çıkarken dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunduğuna dair konuşma görüntüleri basına düşmüştür. Bu haberler üzerine baromuz adına bir basın açıklaması yapma gerekliliği ortaya çıkmıştır. Burada sözü edilenler içinden özellikle `vampir´ kelimesi kamu vicdanını ciddi şekilde yaralamıştır. Karaman'da bugüne dek bu yaratıkla alakalı adli ve hukuki bir olay gerçekleşmemiştir. Sayın Rektör´ün, Karaman özelinde, sözde bir bilim insanı olarak, vampirlerle alakalı bildiklerini, gördüklerini olumsuz bilgi ve belge varsa adli ve hukuki makamlarla paylaşması zorunlu hale gelmiştir. Eğer kadim şehrimizin insanlarını, yani biz Karamanlıları, vampire benzeterek teşbih yaptıysa bunu kabul etmemiz asla mümkün değildir."

Açıklamada, ''Geldiği günden beri tavır, eylem ve söylemleriyle hem şehrimize hem de güzide bir eğitim kurumu olan üniversitemize büyük zarar veren Namık Ak´ı görevinden istifaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Karaman Muammer Şen

2022-10-06 16:08:14



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.