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Bakan Yanık: Başörtüsünü sorun haline getiren siyasi irade, çözümden bahsediyor

DHA

Bakan Yanık: Başörtüsünü sorun haline getiren siyasi irade, çözümden bahsediyor


Muammer ŞEN/ KARAMAN, (DHA)AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Türkiye´de çözülmüş problemleri, yeniden çözme vaatleri çıkıyor. Başörtüsünü kendisi sorun haline getiren siyasi irade, bugün başörtüsü meselesini çözmekten bahsediyor. Başörtüsü meselesinde geride bıraktıkları sicilin ne olduğunu biliyoruz" dedi. 
AK Parti'nin '2023´e Doğru Şehir Buluşmaları' kapsamında, Karaman AK Parti İl Teşkilatı´nın otelde düzenlediği programa katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, açıklamalarda bulundu. 'Türkiye Aile Destek Programı' hakkında detaylı bilgiler veren Bakan Yanık, "'Türkiye Aile Destek Programı'yla büyüyen ve gelişen Türkiye´mizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmayı sürdüreceğiz. Bugüne dek sosyal yardımları önemli ölçüde ihtiyaç sahipliği üzerinden ya da muhtaçlık üzerinden değerlendirdik ama biz artık büyüyen, gelişen, katma değer üreten ülkemizin refah payını, bu refaha yeteri kadar ulaşamayan kitlelere dağıtmak için sosyal yardımlarımızın temel parametrelerimizi değiştirdik. Sadece ihtiyaç, sadece muhtaçlık, yoksulluk üzerinden tanımlamıyoruz. Bu refaha ülkemizin ürettiği değere vatandaşlarımızın tamamının olabildiği kadar ulaşabilmesi için sosyal yardım hizmetlerimizi oluşturuyoruz. Programımızdan daha fazla vatandaşımızın istifade etmesi için de Sayın Cumhurbaşkanı'mızın tensipleriyle mevcut bütçemizi 15 milyar liradan 40 milyar liraya yükselttik. İlk faz ödemelerde 450 ile 600 lira olan destek tutarlarımızı da 850 ile 1250 liraya yükselttik. Çocuk destek bileşeni kapsamında hanelerde bulunan çocuk sayısına göre, hanelere aylık 350 ile 650 lira arasında bu aralıkta destek vereceğiz. Yeni tutarlar inşallah kasım ayı içerisinde ödemelere yansıyacak. Programa başvurusu kabul edilen ancak elektrik tüketim desteği alamayan hanelere de elektrik tüketim desteği sağlanmasına dair çalışmalarımızı sağladık" dedi.
İL SICAKLIKLARINA GÖRE DOĞAL GAZ DESTEĞİ
Doğal gaz desteğinde illerin sıcaklıklarına göre yardım haritası hazırladıklarını söyleyen Bakan Yanık, "Doğal gaz tüketim desteğinde 3 milyar liralık bir destek sağlamayı hedefliyoruz. 2022 yılı kış dönemi için de destek tutarlarımızı artırdık. Hak sahibi vatandaşlarımıza yönelik yıllık 415 ile 1150 lira arasında belirlemiştik. Bu rakamı da 900 ile 2500 lira olacak şekilde artırdık. Doğal gaz tüketim desteğiyle de bir ısıl harita çalışarak derecelendirilmiş şekilde ülkemizin en soğuk ilinden en sıcak iline göre doğal gaz tüketim desteğimizi artırıyoruz" diye konuştu. 
`KİMSE YAPTIĞIMIZ HİZMETLERİ TERS YÜZ EDEMEZ´
KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Doğuş Derya'nın, Türkiye'ye yönelik açıklamalarına tepki gösteren Yanık, "Kimse kusura bakmasın. Yaptığımız hizmetleri kimse ters yüz edemez. Sanki hiçbir şey yapılmamış gibi birileri, Türkiye sosyal devlet olamadı, diyor. Yavru vatandan bir arkadaş, bir milletvekiliymiş biz de haberlerde gördük. Türkiye´nin sosyal devlet anlayışı, şu anda dünyanın en gelişmiş ülkelerine bile örnek gösterilecek en gelişmiş düzeydedir. Siyaset yaparsınız, birtakım tartışmaları yaparsınız, AK Parti ne derse tam tersini söylemekte memur hissediyorsunuz kendinizi, onu da kabul ettik ama gün gibi açık olan konular var. Bunları hak teslimi olarak söylememiz lazım" dedi. 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü ile ilgili kanun teklifini de eleştiren Bakan Yanık, "Türkiye´de çözülmüş problemleri yeniden çözme vaatleri çıkıyor. Başörtüsünü kendisi sorun haline getiren siyasi irade, bugün başörtüsü meselesini çözmekten bahsediyor. Başörtüsü meselesinde geride bıraktıkları sicilin ne olduklarını biliyoruz. Kime ne anlatıyorsunuz? Zaten sizin elinizle 411 el kaosa kalktı. Bu düzenleme şöyle aykırıdır; '2 metrelik bez parçası' dediğiniz bir konuyu bugün çözüldüğü için yeniden çözme vaatleri yapıyorsunuz" diye konuştu. (DHA)              DHA-Politika Türkiye-Karaman Muammer ŞEN
2022-10-08 14:22:14

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