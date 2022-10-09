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Babacan: Zam havasıyla beraber 'bir seçim patlatalım' diyebilirler

DHA

Babacan: Zam havasıyla beraber 'bir seçim patlatalım' diyebilirler


Muammer ŞEN/ KARAMAN, (DHA)DEMOKRASİ ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, "Zam havasıyla beraber 'bir seçim patlatalım' diyebilirler. Bir baskın seçim ilan edilebilir. Böyle bir ihtimal var. Fakat seçimin zamanında olma ihtimalini daha yüksek görüyoruz. Mayıs, haziran gibi bir tarihte, seçimin olma ihtimali daha yüksek" dedi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Karaman'da basın mensuplarıyla bir araya geldi. 6'lı masanın ortak cumhurbaşkanı adayı tartışmalarına ilişkin Babacan, şunları söyledi:
"Ortak aday ile ilgili tespit, seçim yaklaşmasıyla beraber yapılacak. Fakat önce bizim çalışmalarımızı bitirmemiz gerekiyor. Bir, geçiş sürecinin yol haritası dediğimiz, parlamenter sisteme geçene kadar ülkenin nasıl yönetileceği ile ilgili çalışmayı tamamlamamız gerekiyor. Bir de ortak seçim beyannamesi çalışmamızı tamamlamamız gerekiyor. Bunlar biterken ortak adayı da konuşmaya başlayacağız. Eğer ortak aday, 6 genel başkandan birisi olursa sorun yok."
'NOKTA ATIŞ TAKVİM VERMEM MÜMKÜN DEĞİL'
Ortak adayın 6'lı masadan olmaması durumunda izlenecek yolu da anlatan Babacan, "O zaman ne yapacağız? Onu da davet edeceğiz. Senin bir görüşün var mıdır? 'Bunları oku bak, 6 parti olarak çalıştık, ama itiraz edeceğin bir şey olabilir, ekleyeceğin görüşler olabilir, yeni bakış açıları olabilir.' Ortak adayın da katkıları ile son halini verdikten sonra, tek bir ortak seçim beyannamesiyle seçime gitmiş olacağız. Nokta atış takvim vermem mümkün değil. Fakat ortak adayın tespiti de seçim takviminin yaklaşmasıyla beraber ele alacak bir konu. Öncesinde bu konuyu konuşmama kararı aldık" dedi.
'6'LI MASADA ORTAK BİR ÇABA İÇERİSİNDEYİZ'
Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısına değer verdiklerini ifade eden Babacan, "Çok geçmişe takılmadan, ileriye doğru verilen sözlerin ve taahhütlerin kıymetini bilerek, güvenerek bir ortak çaba içerisindeyiz. Önemli olan şu; gördüğünüz Türkiye aynı Türkiye mi? Yarınların Türkiye'si için hedeflediğimiz, hayal ettiğimiz ülke aynı ülke mi? Bizim için şu anda önemli olan bu" diye konuştu. Yılbaşında asgari ücrete, memura ve emekliye zam yapılacağını belirterek, bunun etkisinin sıfırlanmaması için hükümetin baskın seçim kararı alabileceğini aktaran Babacan, "Zam havasıyla beraber 'Bir seçim patlatalım' diyebilirler. Bir baskın seçim ilan edilebilir. Böyle bir ihtimal var. Fakat seçimin zamanında olma ihtimalini daha yüksek görüyoruz. Mayıs, haziran gibi bir tarihte, seçimin olma ihtimali daha yüksek" dedi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Karaman Muammer ŞEN
2022-10-09 17:12:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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