Karaman'da otomobil ağaca çarpıp, tarlaya savruldu: 1 ölü, 1 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Muammer ŞEN/ KARAMAN, (DHA)KARAMAN'da, kontrolden çıkarak ağaca çarptıktan sonra tarlaya savrulan otomobildeki sürücü Hikmet Çilek (23) hayatını kaybetti, Hasan Ali Dilaver (19) ise yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında, KaramanKılbasan köyü yolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. Hikmet Çilek yönetimindeki 42 FDF 36 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, önce yol kenarındaki ağaca çarptı ardından mısır tarlasına savruldu. Kazada sürücü Çilek ile yanındaki Hasan Ali Dilaver yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sağlık durumu kritik olan Hikmet Çilek, hayatını kaybetti. Hasan Ali Dilaver'in ise tedavisinin sürdüğü belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman Muammer ŞEN

2022-10-10 10:15:40



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.