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Karaman'da özel harekat polisli 'Son nokta' operasyonu: 32 gözaltı

DHA

Karaman'da özel harekat polisli 'Son nokta' operasyonu: 32 gözaltı


Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)KARAMAN'da 'Suç işlemek için silahlı örgüt kurma' suçlamasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan 52 kişiye yönelik, özel harekat ekiplerinin de desteğiyle 500 polisle operasyon düzenlendi. 'Son nokta' adı verilen operasyonda 32 kişi gözaltına alındı.
Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından `Küçükbingöl´ ve `Ülküsever´ isimli iki grup hakkında kentte son 1 yıl içinde 'Kasten öldürme ve yaralama', 'Yağma', 'Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak', 'Tefecilik', `Mala zarar verme', 'Silahlı tehdit ve hakaret' gibi suçlara karıştıkları gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takip başlattı. Yaklaşık 6 ay süren çalışmaların ardından 52 kişi hakkında 'suç işlemek için silahlı örgüt kurma' suçlamasıyla yakalama kararı çıkarıldı. 
Bugün önceden belirlenen 65 adrese şafak vakti özel harekat ekiplerinin de desteğiyle 500 polisle 'Son nokta' adı verilen operasyon düzenlendi.  Operasyonda şüphelilerden 32'si gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada 12 tabanca, 12 tüfek, 612 mermi, 15 (kılıç, kama, balta türü) kesici alet, 532 sentetik hap ile çok sayıda çek ve senet ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü´ne götürüldü.
Haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerden 13'nün çeşitli suçlardan cezaevinde tutuklu bulunduğu, 7 kişinin yakalanması için çalışmaların ise sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman Muammer ŞEN
2022-10-18 12:40:45

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