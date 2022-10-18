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Eşini bıçaklayan şüpheli, kendisine soru soran gazeteciyi 'Seni de bıçaklarım´ diyerek tehdit etti

DHA

Eşini bıçaklayan şüpheli, kendisine soru soran gazeteciyi 'Seni de bıçaklarım´ diyerek tehdit etti


Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)KARAMAN'da boşanma aşamasındaki eşi Saadet Kaplanoğlu'nu (41) karnından bıçaklayan Harun Kaplanoğlu (43), adliyeye sevki sırasında kendisine "Eşinizi neden bıçakladınız?" diye soru soran gazeteciyi, "Seni de bıçaklarım yakında" diyerek tehdit etti. Kaplanoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, dün saat 11.30 sıralarında, Cedit Mahallesi Işın Çelebi Parkı'nda meydana geldi. Saadet Kaplanoğlu, evinin karşısındaki parkta boşanma aşamasında olduğu eşi Harun Kaplanoğlu ile karşılaştı. Çift belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Harun Kaplanoğlu, eşi Saadet Kaplanoğlu'nu karnından bıçakladı.
Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saadet Kaplanoğlu, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyat edilen Kaplanoğlu'nun tedavisinin sürdüğü belirtildi.  Olayın ardından kaçan Harun Kaplanoğlu ise polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.
Harun Kaplanoğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında Kaplanoğlu, kendisine "Eşinizi neden bıçakladınız?" diye soru soran gazeteciyi, "Seni de bıçaklarım yakında" diyerek tehdit etti. Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan Harun Kaplanoğlu, tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman Muammer Şen
2022-10-18 14:36:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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