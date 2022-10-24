Karaman'da alacak kavgasında eniştesini bıçakladı

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Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)KARAMAN'da Zeynel G., para meselesi nedeniyle tartıştığı eniştesi Yusuf A.'yı bıçaklayarak yaraladı.

Olay, 00.30 sıralarında Urgan Mahallesi'ndeki Yenişehir Stadyumu şantiyesi yanında meydana geldi. Aralarında para meselesi bulunan Zeynel G. ile eniştesi Yusuf A. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Zeynel G., Yusuf A.'yı sol bacağından bıçaklayarak kaçtı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, yaralanan Yusuf A.'yı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kaçan Zeynel G. ise polis ekiplerince yakalandı.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman / Merkez Muammer ŞEN

2022-10-24 10:49:56



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