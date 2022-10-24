Emine hemşireyi vurdu, intihara kalkıştı (3)



BAKAN KOCA: BİR CANA KASTEDEN İNSALIĞA KASTETMİŞTİR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Karaman'da silahlı saldırıya uğrayan Emine hemşire için Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca açıklamada, "Bugün, Karaman'da bir Aile Sağlığı Merkezine gelen bir şahıs, kişisel nedenlerle hemşire arkadaşımızı tabancayla yaralayıp, intihar girişiminde bulundu. İkisi de acilen ameliyata alındı. Halen yoğun bakımda olan hemşire arkadaşımızın hayati tehlikesi maalesef devam ediyor. Kendisine acil şifa diliyorum. Sağlık kurumlarında işlenen şiddet suçlarına karşı, adalete inancımız tam. Bir cana kasteden insanlığa kastetmiştir" ifadelerini kullandı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman Umutcan ÖREN

2022-10-24 23:58:03



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