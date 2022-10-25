Emine hemşireye önce çiçekle evlilik teklifi etmiş, reddedilince de vurmuş (2)

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EMİNE HEMŞİRENİN ADININ BAŞ HARFİNİ OMZUNA YAZMIŞ

Karaman'da, yolcu otobüsünde muavin olarak çalışan Hüseyin B.'nin, evlilik teklifine ret cevabı alınca tabancayla vurup yaraladığı teyzesinin kızı hemşire Emine A.'nın adının baş harfini omzuna kesici aletle yazdığı ve bu fotoğrafı da sosyal medyada paylaştığı ortaya çıktı. Hüseyin B.'nin saldırıda kullandığı tabancanın da kurusıkıdan dönüştürüldüğü belirlendi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman Muammer ŞEN

2022-10-25 15:03:20



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