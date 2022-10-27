Evlilik teklifini reddedince saldırıya uğrayan Emine hemşire, bir böbreğini kaybetti (2)

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'KABUL ETMEDİ, KENDİME YEDİREMEDİM'

Karaman'da evlilik teklifini reddeden teyzesinin kızı hemşire Emine A.'yı tabancayla ateş edip yaraladıktan sonra aynı silahla intihara kalkışan Hüseyin B.'nin ilk ifadesi ortaya çıktı. Hastanede tedavisi süren Hüseyin B.'nin, Konya'nın Meram ilçesinde oturduğunu, Emine A.'nın da yaklaşık 8 ay önce Karaman'da göreve başladığını belirterek, ''Evlenme teklifi ettim. Kabul etmedi. Bunu da kendime yediremedim. Bir ona bir kendime sıktım'' dediği öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman Muammer ŞEN

2022-10-27 13:44:40



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