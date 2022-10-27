Evlilik teklifini reddedince saldırıya uğrayan Emine hemşire, bir böbreğini kaybetti (3)

KONYA'YA SEVK EDİLDİ
Karaman'da çalıştığı aile sağlığı merkezinde evlenme teklifini reddettiği teyzesinin oğlu Hüseyin B.'nin silahlı saldırısında yaralanan Emine A., ailesinin yaşadığı Konya'daki Necmettin Erbakan Üniversitemi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hastane önünde bekleyen mesai arkadaşları ise Emine hemşireyi gözyaşlarıyla uğurladı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman Muammer ŞEN
2022-10-27 15:06:21
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