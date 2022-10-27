Traktörünün tekeri altında kalan çiftçiyi itfaiye kurtardı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)KARAMAN'da binmek istediği traktörünün aniden hareket etmesi sonucu ayakları arka tekerin altında kalan Eroğlu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralanan Eroğlu, hastanede tedaviye alındı.
Kaza, Yeşildere köyü İsmail Hacı Tekkesi mevkisinde meydana geldi. Süleyman Eroğlu 70 EA 083 plakalı traktörüyle tarlasında çalıştığı sırada arkasına bağlı olan tarım aleti arızalandı. Eroğlu da durdurduğu traktörden inip arızayı giderdi. Ardından yeniden binmek isterken, traktör hareket etti. Bunun üzerine ayakları arka tekerin altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarılan Eroğlu, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman Muammer Şen
2022-10-27 17:47:07
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