Karaman'daki suç örgütü operasyonda firari şüpheli Ankara'da yakalandı



Muammer ŞEN/KARAMAN,(DHA)KARAMAN'da 'Suç işlemek için silahlı örgüt kurma' suçlamasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan 52 kişiye yönelik, 500 polisle düzenlenen operasyonda firari durumda olan Mehmet Akif Ş., Ankara'da yakalanarak Karaman'a getirildi.

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından `Küçükbingöl´ ve `Ülküsever´ isimli iki grup hakkında kentte son 1 yıl içinde 'Kasten öldürme ve yaralama', 'Yağma', 'Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak', 'Tefecilik', `Mala zarar verme', 'Silahlı tehdit ve hakaret' gibi suçlara karıştıkları gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takip başlattı. Yaklaşık 6 ay süren çalışmaların ardından 52 kişi hakkında 'Suç işlemek için silahlı örgüt kurma' suçlamasıyla yakalama kararı çıkarıldı. 18 Ekim'de özel hareket ekiplerinin desteğiyle 500 polisle operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 15'i tutuklandı, 10'u ev hapsi cezası, 12'si de adli kontrol kararıyla serbest kaldı. Haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerden 13'nün çeşitli suçlardan cezaevinde tutuklu bulunduğu belirlendi.

Operasyonda adreslerinde bulunmayın ve firari durumdan olan 2 şüphelilerden Mehmet Akif Ş.'nin Ankara'da olduğu saptandı. Karaman'dan yola çıkan özel ekip Mehmet Akif Ş.'yi Ankara'da gözaltına aldı. Bugün sabaha karşı Karaman'a getirilen Mehmet Akif Ş. sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. (DHA)FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Karaman Muammer Şen

2022-10-30 13:53:46



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