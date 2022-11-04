Evlenme teklifini reddeden Emine hemşireyi vuran kuzeni adliyede (2)

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TUTUKLANDI

Karaman'da, evlilik teklifini reddeden hemşire kuzeni Emine Ay'ı (26) çalıştığı aile sağlığı merkezinde tabancayla yaralayıp, intihara kalkışan Hüseyin Bağrıaçık (28), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Karaman Muammer ŞEN

2022-11-04 13:13:16



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