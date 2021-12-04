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Karaman'ın kadın bisiklet sporcuları 2021 yılına damga vurdu

Bisiklet branşında ulusal ve uluslararası şampiyonalarda yarışan Duru Bulgur Performans Spor Kulübü kadın bisikletçileri, 2021 yılında büyük başarılara imza attı

Karaman'ın kadın bisiklet sporcuları 2021 yılına damga vurdu
İHA

Sporu kadınlar arasında da yaygınlaştırmak, özellikle kız çocuklarına sporu sevdirmek için 2003 yılında kurulan kulüp bugüne kadar yarıştığı tüm branşlarda dikkat çekici başarılara imza attı. 2021'de tarihi zaferlere elde eden Duru Bulgur Performans Spor Kulübü kadın bisikletçileri, 2022 için de oldukça iddialılar.

Duru Bulgur Performans Spor Kulübü bu yıl katıldığı ulusal ve uluslararası şampiyonalarda önemli dereceler elde etti. Lisanslı 1152 sporcuyu aynı çatı altında buluşturan Spor Kulübü, özellikle bisiklet kategorisinde büyük bir atılım gerçekleştirdi. Bisiklet maratonlarında faal 6 sporcuyla temsil edilen kulüp, 2021'deki müsabakalarda “Türkiye Birinciliği” kazandı.

Sporculardan Fatma Sezer, bisiklet sporuna başladığı zaman pek çok sorunla karşılaşmış ve yaşadığı tüm sıkıntı ve baskılara kulübünün de desteğiyle göğüs gerdi. 2021'de Türkiye şampiyonluğuna ulaşan Fatma Sezer, "Karaman'da ilk bayan bisikletçi olarak başladım. Antrenörüm okul müdürüydü ve onun vasıtasıyla Karaman'daki ilk bayan bisiklet takımı olarak başladık. Normal sporsuz bir yaşamımda görüp göremeyeceğim bütün ülkelere gittim. Bu spor sayesinde dünyaya açıldım dünyaya ismimi duyurdum” dedi. Takım arkadaşı Simanur Aydın ise spora başladığı zaman çevresinden aldığı tepkilere rağmen spora tutundu madalyalar kazandı.

Türkiye'de profesyonel spora destekleriyle büyük takdir kazanan Duru Bulgur Performans Spor Kulübü, yeni nesillerin de sporla iç içe yetişmesi adına önemli bir sosyal sorumluluk üstleniyor. 2022 yılında düzenlenecek şampiyonalara iddialı şekilde hazırlanan Spor Kulübü; Taekwondo Minikler kategorisinde Türkiye şampiyonluğu, Bisiklet Yıldızlar kategorisinde ise Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında yeni başarılara gözünü dikti. Kulüp, 2022 yılında en az 300 sporcuyu daha Türk sporuna kazandırmayı hedefliyor.

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