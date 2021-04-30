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Karamanlı doğasever, bahçesinde yetiştirdiği endemik bitkileri dağlara ekiyor

Karaman'ın Ayrancı ilçesinde koyun üreticiliğiyle uğraşan 53 yaşındaki Bekir Tekin'li Türkiye'nin çeşitli yerlerinden elde ettiği çiçek soğanlarını, bahçesinde çoğaltıp köyündeki dağlara ekiyor.

Karamanlı doğasever, bahçesinde yetiştirdiği endemik bitkileri dağlara ekiyor
AA

,İlçeye bağlı Ambar köyünde yaşayan Tekinli, AA muhabirine, çiçeklere ilgisinin çocukluğuna dayandığını söyledi.

Küçük yaşlardan bu yana koyun ve kuzuyla uğraştığı için doğayla baş başa bir yaşam sürdürdüğünü ifade eden Tekinli, "Koyun güderken bir çiçek gördüğümde yanına oturup, onu dakikalarca seyrederdim, çiğnemezdim, koparmazdım." diye konuştu.

Tekinli, zamanla çiçeklere olan bu ilgisinin hobiye dönüştüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Akıllı telefonlar ve internet yaygınlaştıktan sonra merakım daha da arttı. Dağlarımızdaki güzel ve farklı çiçeklerin fotoğraflarını çekmeye başladım. Bunları sosyal medya hesabımdan, flora sayfalarında paylaştım. Bu paylaşımlarım oldukça ilgi gördü. Bu fotoğraflar sayesinde güzel ülkemin her yerinden akademisyenlerle tanışma fırsatım oldu. Hatta yurt dışından bile yazanlar var. Arşivimde binlerce fotoğraf var. Akademisyenler davetim üzerine gelip çalışma yapıyor, onlara yardımcı oluyorum. Onlardan bir şeyler öğreniyorum, onlara bölgemizi tanıtıyorum."

Yaklaşık 10 yıldır evinin önünde oluşturduğu bahçede endemik soğanlı bitkiler yetiştirdiğini dile getiren Tekinli, bu bitkileri çoğaltıp daha sonra koyun güderken gittiği dağlara, yaylalara ektiğini anlattı.

Tekinli, bahçesinde kardelen, lale, sümbül, nevruz başta olmak çeşit çeşit bitkinin bulunduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Mesela Elazığ yöresine ait 'ağlayan gelin' dedikleri ters lale, yine Doğu Anadolu Bölgesi'nde yetişen ters laleleri, damalı laleleri bahçemde yetiştirdim. Bunların soğanlarını da doğada hayvan ve insan baskısından uzak yerlere ektim. Şimdi bol bol kardelen soğanı ekiyorum. Daha önce ektiklerimin bazılarının çiçek açma durumuna geldiklerini gördüm, çok sevindim. Bölgeye uyum sağlamışlar. Bunlar benim dünyalığım. İnşallah köyümün dağlarında, ülkemizde nadir görülen çiçekler çoğalacak. Buralar bir botanik bahçesi gibi olacak. Hedefim bu."

Tekinli, geçmişte ağaçların gerektiği gibi korunamadığı için dağların çıplak kaldığını belirterek, "Dağlarda hiç ağaç yok. Mevcut olanı daha iyi hale getirip gelecek nesillere aktarabilirsek ne mutlu bize. Dağlarımızdaki bu bitkiler, çiçekler, bizlerin kültürel hazineleri." ifadelerini kullandı.

Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Biyolojik Bölümü Botanik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kuddisi Ertuğrul da doğal bitkilerin sistematiği, korunması ve endemik bitkilerle ilgili çalışmalar yaptığını söyledi.

Tekinli'nin, kendilerine bölgedeki fotoğrafını çektiği bitkiler ve gözlemleri hakkında bilgiler verdiğini belirten Ertuğrul, şunları söyledi.

"Kendisinin, başka yerlerden getirdiği, doğadan topladığı çok güzel bir soğanlı bitkiler bahçesi var. Burada Adıyaman lalesi, ağlayan gelin çiçeği, ters laleler, sümbüller, zambaklar var. Ülkemizin çeşitli yerlerinde yetişen bu kadar çeşit soğanlı bitkiyi aynı bahçe içerisinde görmek çok zor. Kendisini tebrik ediyorum. Bekir Bey'in bir özelliği de burada yetiştirdiği soğanları doğaya ekmesi. Arazi çalışmalarında ekilen bazı lalelerin çiçek açma aşamasına geldiğini gördük. Kendisi bu doğada yetişebilecek bitkilerin tekrar doğada yetişmesine çoğalmasına katkı sağlıyor. Şimdiye kadar insanlar hep doğadan getirmiş, yok etmiş. Kendisi bunun tersine doğaya veriyor."

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