Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Namık Ak görevine başladı

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Rektörlük makamında düzenlenen törende konuşan Ak, el birliği ile çalışarak Karaman'ı ve ülkeyi daha yüksek seviyelere taşıyacaklarını söyledi.Karaman'ın Yunus Emre ile tanınan bir il olduğunu vurgulayan Ak, "Bu bir bayrak yarışıdır. Rektörümüz Mehmet Akgül'ün bırakmış olduğu yerden üniversitemizin içini doldurularak Karaman ve Türkiye'mize katkı sağlayacağız" diye konuştu.

Akgül ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine vermiş olduğu emaneti Prof. Dr. Namık Ak'a teslim ettiğini belirterek, "İnşallah sizler de üstünü katlayarak milletimiz ve memleketimiz için, Karaman için daha iyi şeyler yaparsınız. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Konuşmaların ardından Akgül, Ak'a cübbe giydirerek, çiçek takdim etti. Rektör Ak ise yaptığı hizmetlerden dolayı Akgül'e plaket takdim etti.Rektör Ak'ın uğurladığı Akgül'ün, üniversite yöneticileri ve daire başkanlarıyla vedalaşmasıyla program sona erdi.