Karamel nasıl yapılır

Karamel pastalarda ya da tatlılarda kullanılan şekerin kahveleşmiş halidir. Birçok tarifte karamel olmazsa olmazlardan bir lezzettir. Özellikle bazı pastalardaki karamel o pastayı özel yapmaktadır. Biz de sizler için en iyi karamel tarifini hazırladık. Aşağıdaki karamel tarifi adımlarını uygulayarak tam kıvamında bir karamel hazırlayabilirsiniz.
Karamel Malzemeleri:
- 1 çay bardağından biraz fazla toz şeker
- 1 su bardağı su
- 1 tatlı kaşığı nişasta
- 1, 5 çay bardağı su
Karamel Hazırlanması:
- Bir tavada toz şeker kısılmış ateşte kahverengi olana kadar eritilir.
- 5 çay bardağı su eklenir(patlama yapabilir dikkat!)
- Başka bir kapta nişasta ve 1 su bardağı su karıştırılır tavanın içerisine eklenir.
- Tahta kaşıkla arada karıştırarak 5 dakika sonra kıvama gelince ocaktan alınır.
- Pasta süsünde, dondurmalarda kullanılabilir.
Afiyet olsun!
YORUMLAR