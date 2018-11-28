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Karamollaoğlu: Bizim 'ittifak' diye bir konu gündemimizde yok

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesine ilişkin olarak, söz konusu görüşmenin ittifak talebinde bulunma ziyareti olmadığını söyledi

28.11.2018 - 14:13 | Güncelleme: AA

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Sayın Kılıçdaroğlu bir nezaket ziyaretinde bulundu. Bizim 'ittifak' diye bir konu gündemimizde kesinlikle yok, bunun bilinmesini istiyorum." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesine değindi.

"Ben çok açıkça söyledim, Sayın Kılıçdaroğlu bir nezaket ziyaretinde bulundu. Bizim 'ittifak' diye bir konu gündemimizde kesinlikle yok, bunun bilinmesini istiyorum." diyen Karamollaoğlu, söz konusu görüşmenin ittifak talebinde bulunma ziyareti olmadığını söyledi.

Görüşmede ittifak konusunun gündeme gelmediğine işaret eden Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

"Kanaatimizi de çok açık ve net olarak söyledik ki mahalli seçimler genel merkezler tarafından yapılacak ittifakların oluşturulacağı seçimler değildir. Biz daha önceden de ifade etmiştik, genel seçimlerdeki ittifak, adeta anayasanın bir zorlaması neticesinde yapılmış bir ittifaktı. Yüzde 10 barajı vardı, o barajı geçebilmek, alınan oyların daha fazla değer kazanmasını sağlayabilmek için böyle bir teşebbüste bulunulmuş ve adım atılmıştı."

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na ilişkin de değerlendirmede bulunan Karamollaoğlu, bu konuda yapılacak en basit işin asgari ücretten alınan verginin kaldırılması olduğunu söyledi.

Karamollaoğlu, bir soru üzerine Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginliğin endişe verici olduğunu vurgulayarak, "Ümit ediyoruz ki kısa zamanda bu ortadan kaldırılır." dedi.

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