Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşme talebinde bulunduğunu belirterek, "Önümüzdeki hafta başında görüşebiliriz. Biz ittifaklarla ilgili kanaatlerimizi daha önce duyurmuştuk." dedi.

Karamollaoğlu, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'ı makamında ziyaret etti.

Tarımın Türkiye'deki en stratejik sektörlerden biri olduğunu ifade eden Karamollaoğlu, çiftçiye verilecek desteğin 81 milyona verilen destek olarak kabul edilmesi gerektiğini söyledi.

SP GENEL MERKEZİ'NİN TAŞINMASI

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Karamollaoğlu, Eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan ve damadı Mehmet Altınöz'ün, Saadet Partisi Genel Merkezi'nin tahliye edilmesine ilişkin açtıkları davayı kazanmaları konusundaki bir soruya, "Adli süreç tamamlandı ve biz yeni bir yer arayışı içindeyiz. Mekan değişebilir, biz yolumuza başka mekanda devam edebiliriz. Bu bizim çalışmalarımızı engellemez." diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞME HAFTAYA

Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yapacağı görüşmenin sorulması üzerine ise "Sayın Kılıçdaroğlu bir görüşme talebinde bulundu. Önümüzdeki hafta başında görüşebiliriz. Biz ittifaklarla ilgili kanaatlerimizi daha önce duyurmuştuk. Mahalli seçimlerde ittifakların söz konusu olmadığını ancak seçim bölgeleri bazında birtakım dirsek temaslarının olabileceğini söylemiştik." ifadelerini kullandı.

"TARIM SEKTÖRÜNÜN SORUNU, BÜTÜN ÜLKENİN SORUNUDUR"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ise dünyada tarım sektörünün enerji sektörü ile başa baş gittiğini vurguladı.

Bayraktar, tarım sektöründe yaşanacak bir sorunun herkesi etkileyeceğini belirterek, "Tarım sektörünün sorunu bütün ülkenin sorunudur ve bence ülkenin beka sorunudur. Orta ve uzun vadede bu sektörün sorunlarını çözmemiz mümkün olabilir diye düşünüyorum." dedi.

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