Karan isminin anlamı ne? Karan nedir? Soruları merak konusu oldu. Ünlü oyuncu çift Fahriye Evcen ve Burak Özçivit 1,5 ay sonra doğacak olan bebeklerine vereceği isim ortaya çıktı. Ünlü çift erkek bebeklerine Karan adını verecek.

KARAN İSMİNİN ANLAMI NE?

TDK'nın 'Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü'nde 'Karan'ın anlamı: Yapışkan ve kokulu yaprağı olan, bodur funda boyunda dikensiz bir bitki. Yaban nanesine benzeyen bir bitki.

TDK'nın 'Kişi Adları Sözlüğü'nde ise kelimenin anlamı şöyle; 1. Kahraman, yürekli. 2. Karanlık.

KARAN İSMİ TÜRKİYE'DE KAÇ KİŞİDE VAR?

Karan ismi en çok İstanbul ilinde (111 kişide) , en az Amasya, Artvin, Bilecik, Bitlis, Bolu, Elazığ illerinde (1 kişide) var.

KARAN İSMİNİN ANALİZİ

Karan’ı oluşturan harfleri numerolojik analiz kurallarına göre topladığımızda ilk olarak 18 sayısını elde ettik. Ardından 18 sayısını oluşturan 1 ve 8 sayılarını topladık ve 9 sayısına ulaştık. İfade sayısı olarak 9’un özellikleri şu şekilde:

Yardımsever ve özverilidir. Kariyer yapmaktan ziyade, insanlara yardım etmek, onları mutlu etmek daha önemlidir. İlişkilerini gerçek anlamda karşılık beklemeden, karşı tarafın memnuniyeti, sevgisi üzerine kurar. Karşı taraftan da kendisine karşı sevgi ve memnuniyeti ön planda tutmasını bekler. Bu beklenti bazen onu sıkıntıya sokabilir.

Pozitif tarafları: Yardımsever.

Negatif tarafları: Bazı durumlarda bencil olabilir.