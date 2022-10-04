Karan İsminin Anlamı Nedir? Karan İsmi Ne Demek ve Ne Anlama Gelir?

Karan İsminin Anlamı 0:00 / 0:00

İsimlerin anlamı, zaman zaman çeşitli nedenlerden dolayı araştırılabilmektedir. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilir. Unutulmamalıdır ki, her ismin bir anlamı ve kökeni vardır. Karan isminin anlamı ve kökeni de son dönemin popüler arama konularından birisi olarak dikkat çekmektedir.

KARAN İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Karan ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Karan isminin anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Karan isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

KARAN İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Karan ismi ne demek ve anlama gelir sorularının cevabı şu şekildedir;

Temiz, masum, katkısız. Sözünün eri, yiğit. Kahraman, yürekli. Karanlık.

KARAN İSMİ KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Karan ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Karan ismini koymak caizdir.

KARAN İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Karan ismini kullanan 9.572 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Karan ismini kullanan 3.175 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Karan ismini kullanan 1.559 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Karan ismini kullanan 1.573 kişi bulunmaktadır.

KARAN İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Karan ismine sahip olan bireyler, yaratıcı insanlardır. Kendine özgü kişilikleri vardır. Kendilerine güvenleri tamdır. Olaylara farklı pencerelerden bakmayı tercih ederler. Yaptıkları her işte azimli olurlar. Sistematik ve düzenli bir hayat yaşamak tercihleri arasında ilk sıradadır. Yazmayı ve okumayı çok severler. Günlük tutarlar, detaylara önem verirler.