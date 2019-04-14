Karan isminin anlamı nedir, karan ne demek? Soruları şu an en sık aranılan erkek bebek isimlerinden biri oldu. Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çiftinin dün öğle saatlerinde özel bir hastanede bebekleri dünyaya geldi. Burak Özçivit eşini doğumda yalnız bırakmadı.

KARAN İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

TDK'nın 'Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü'nde 'Karan'ın anlamı: Yapışkan ve kokulu yaprağı olan, bodur funda boyunda dikensiz bir bitki. Yaban nanesine benzeyen bir bitki.

TDK'nın 'Kişi Adları Sözlüğü'nde ise kelimenin anlamı şöyle; 1. Kahraman, yürekli. 2. Karanlık.

KARAN İSMİ TÜRKİYE'DE KAÇ KİŞİDE VAR?

Karan ismi en çok İstanbul ilinde (111 kişide) , en az Amasya, Artvin, Bilecik, Bitlis, Bolu, Elazığ illerinde (1 kişide) var.

KARAN İSMİNİN ANALİZİ

Karan’ı oluşturan harfleri numerolojik analiz kurallarına göre topladığımızda ilk olarak 18 sayısını elde ettik. Ardından 18 sayısını oluşturan 1 ve 8 sayılarını topladık ve 9 sayısına ulaştık. İfade sayısı olarak 9’un özellikleri şu şekilde:

Yardımsever ve özverilidir. Kariyer yapmaktan ziyade, insanlara yardım etmek, onları mutlu etmek daha önemlidir. İlişkilerini gerçek anlamda karşılık beklemeden, karşı tarafın memnuniyeti, sevgisi üzerine kurar. Karşı taraftan da kendisine karşı sevgi ve memnuniyeti ön planda tutmasını bekler. Bu beklenti bazen onu sıkıntıya sokabilir.

Pozitif tarafları: Yardımsever.

Negatif tarafları: Bazı durumlarda bencil olabilir.

SOSYAL MEDYADA KARAN İSMİNE YORUM YAĞMURU

Sosyal medya kullanıcıları ünlü çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in bebeklerinin ismine Karan koyacağını öğrenmesinin ardından çiftin takipçileri hem tebrikte bulundu hem de Karan isminin bebeklerine çok yakışacağını dile getirdi.