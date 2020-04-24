Karantina'da kalan vatandaşlar İstiklal Marşı'nı okudu - ÇANKIRI

AA

Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla geçtiğimiz günlerde Çankırı'ya getirilen vatandaşlar, Türk bayrağı alarak pencerelere çıktı.Karantina altındaki vatandaşlar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100. yılını pencerelerinden saat 21.00'da ay yıldızlı bayraklar eşliğinde İstiklal Marşı'nı okuyarak kutladı.İstiklal Marşı'na yurtta görevli AFAD ve emniyet görevlileri de eşlik etti.