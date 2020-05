"Karantina ekipleri" Türkiye'nin gülen yüzü oldu

AA

Koronavirüs salgını nedeniyle yaşadıkları ülkelerden yurda getirilen vatandaşlar, tedbirler kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda misafir ediliyor."Aile ortamı" oluşturulan yurtlarda kalan vatandaşların 14 günlük karantina süresinde her türlü ihtiyacı, AFAD ve Türk Kızılay ekipleri tarafından anında yerine getiriliyor.Gençlik ve Spor Bakanlığı ekiplerinin sosyal ve sportif aktivitelerle sürecin daha güzel geçmesini sağlamak için çaba sarf ettiği yurtlarda, sundukları hizmetle adeta Türkiye'nin güler yüzü olan ekipler, karantina sürelerinin dolmasının ardından evlerine uğurlanan vatandaşlardan tam not alıyor.AA ekibi de Düzce'deki yurtta bir gün geçirerek çalışmaları gözlemledi, süreci ve hizmetleri görüntüledi.- "Vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını gidermeye çalışıyoruz"AFAD İl Müdürü Ali Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Düzce'de şu ana kadar ağırladıkları 922 kişiyi evlerine yolcu ettiklerini söyledi.Tüm dünyanın olduğu gibi Türkiye'nin de zor bir süreçten geçtiğine işaret eden Kartal, "Personelimiz ve diğer kurumlarla vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçları gidermeye çalışıyoruz. Ayaklarına gidiyoruz, ihtiyaçlarını sürekli soruyoruz." dedi.Kartal, Türk Kızılayın yemek hizmetini dört öğün olarak gerçekleştirdiğini aktararak, "Oruç tutanlar için sahur ve iftar yemeği ona göre çıkarılıyor. Gençlik Spor Müdürlüğümüz çalışmalarına devam ediyor. Sağlık Müdürlüğümüz 7/24 çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların her gün mutlaka sağlık kontrolleri yapılıyor. Emniyet ekipleri de güvenlik tedbirlerini had safhada tutuyor." diye konuştu.Vatandaşların karantina süresi dolduktan sonra yurtlardan memnun ayrıldıklarını dile getiren Kartal, "Vatandaşlarımızı buradan gülerek gönderiyoruz. Çoğunu buradan, 'Beş yıldızlı otelde gibi ağırlandık' şeklinde güzel ifadelerle gönderdik. Burada aile sıcaklığı yaşatmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.- "Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyoruz"Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı da yurt dışından gelen misafirleri ağırlamaktan memnun olduklarını belirterek şunları kaydetti:"Devletimizin büyüklüğünü, Bakanlığımızın ve tüm kurumların imkanlarını bir arada görmüş olduk. Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. Karantina süreci devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yurtlarında misafir ettiğimiz vatandaşlarımıza spor malzemeleri, anı defterleri, satranç takımları, kitap ve Bakanımızın mektubu gibi birtakım hediyeler oluyor."Karantina süreci boyunca odalarından çıkamayan vatandaşlara sosyal aktivitelerle eğlenceli vakit geçirme imkanı sunduklarını anlatan Yazıcı, "Vatandaşlarımızın can sıkıntısını, özlem duygusunu azaltmak adına çalışmalar yaptık. Misafirlerimiz yurtlarımızdan ayrılırken Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman İşletme Genel Müdürlüğünün destekleriyle anıları kalıcı olsun diye her misafirimiz adına bir fidan dikiyoruz ya da onlara fidan hediye ediyoruz." ifadesini kullandı.