Karantina süreci biten vatandaşlardan geriye teşekkür mektupları kaldı

AA

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi'ndeki Dumlupınar Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 149 kişinin 14 günlük karantina sürelerinin dolmasının ardından, yurt görevlileri temizlik yapmak için odalara çıktı.

Görevliler, odalarda çok sayıda mektup ve teşekkür yazısı buldu.

Mehmet Ozan Yağdoğan bıraktığı mektupta, "Çok değerli AFAD, Kızılay ve yurt çalışanlarına, göstermiş oldukları ilgi ve alakadan dolayı şükranlarımı sunuyorum. 14 günlük süre içerisinde en ufak bir sıkıntı ile karşılaşmadık. Aksine her şey çok güzeldi." ifadelerini kullandı.

Mektuba isminin Çetin olduğunu yazan bir vatandaş ise duygularını şu satırlarla anlattı:

"14 gün karantinada tutulmak üzere Kütahya’ya geldim. Ben de Kütahya Dumlupınar Üniversitesi mezunuyum. Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam bölümünden ikincilikle mezun oldum. Yıllar sonra Kütahya'ya bu şekilde gelmek tabii ki aklımın ucundan bile geçmezdi. Zaman neler getirir, neler gösterir bilinmiyor. Dünyayla birlikte ülkemizi de saran bu virüs inşallah en kısa zamanda son bulur. Karantina sürecinde yurt ve oda şartları gayet güzel düzenlenmiş. 14 gün boyunca emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bizler için çalıştınız, yoruldunuz, hakkınızı helal edin. C Blok 227 numaralı odada kaldığım bu süreçte kağıtlarını kullandığım arkadaş hakkını helal etsin. Adı sanırım Ertuğrul Koca, bana ulaşırsa sevinirim. Yurt müdürlüğüne, Kızılay'a, AFAD'a teşekkürler."

İzzettin Aydın, Servet Bulut'un mektupları ile diğer isimsiz mektup ve notlarda da teşekkür ifadeleri yer aldı.