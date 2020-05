Karantina süreci tamamlanan vatandaşlardan devlete teşekkür - DİYARBAKIR

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü çalışmayla Türk vatandaşlarının yurt dışından tahliyesi sürüyor.Irak'tan 24 Nisan’da kara yoluyla Diyarbakır’a getirilen 138 Türk vatandaşının Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Halid Bin Velid Erkek Öğrenci Yurdu'ndaki 14 günlük karantina süreci tamamlandı.Türk Kızılay Diyarbakır Şubesi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü ve yurt yönetimi tarafından her türlü ihtiyacı karşılanan vatandaşlar, otel konforunda ağırlanmanın mutluluğunu yaşadı.Karantina sürecinde misafirlere yönelik moral amacıyla konser ve çeşitli etkinlikler düzenleyen yurt yönetimi, memleketlerine uğurladığı vatandaşlara fidan hediye etti.AFAD, Türk Kızılay, İl Sağlık Müdürlüğü ve yurt yönetiminin yakından ilgilendiği vatandaşlar, kendileri için her türlü imkanı seferber eden devlete teşekkür etti.- "Ülkemiz ne denli büyük olduğunu gösterdi"Konya'ya uğurlanan Mustafa Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 14 günlük karantina sürecinin çok iyi geçtiğini söyledi."Öncelikle Cumhurbaşkanımıza, Dışişleri Bakanımıza, Sağlık Bakanımıza ve bize burada ilgi gösteren personele teşekkürlerimizi sunuyoruz." diyen Öztürk, çok güzel hizmetler sunulduğunu belirtti.Öztürk, "Büyükelçiliğimiz yardımcı oldu, dönüşümüzü sağladılar. Zorlu bir süreç yaşadık ama kolaylıkla atlattık. Burda 14 gün boyunca hiçbir sıkıntı yaşamadık. Herşeyimiz dört dörtlüktü. Devletimizin büyüklüğüne teşekkür ediyorum. Devlet büyüklerimiz bize bu kadar ilgi gösterirken ne kadar şükretsek, ne kadar teşekkür etsek azdır." diye konuştu.Türkiye ile gurur duyduklarını ifade eden Öztürk, şunları söyledi:"Avrupa ülkelerini görüyoruz, nice büyük devletleri görüyoruz. Bizim ülkemiz bu konuda çok büyük bir başarı sağlamıştır. Bunlar çok gurur verici şeyler. Ülkemiz ne denli büyük olduğunu gösterdi."Sağlıkla evlerine dönecek, ailelerine kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Öztürk, karantina süreci devam eden vatandaşların da sağlıkla ailelerine kavuşmalarını diledi.Hatay’a uğurlanan Sabahattin Sezen de Diyarbakır'dan çok memnun şekilde ayrıldıklarını belirterek, "Her şey güzeldi. Herkese teşekkür ediyoruz. Bütün arkadaşlar bizimle iyi ilgilendi. Hiçbir şeye ihtiyacımız olmadı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.- "Ülkemizle gurur duyuyoruz"Bitlis’in Ahlat ilçesine uğurlanan Yusuf Güdücü de verilen hizmetlerden dolayı Türkiye ile gurur duyduklarını söyledi."Her türlü ihtiyacımız karşılandı. Allah razı olsun. Güzel bir karşılama, güzel bir uğurlama oldu. Yurt dışında çok sıkıntı çektik, Türkiye'ye geldik. Ülkemizle gurur duyuyoruz, çok memnun olduk." ifadelerini kullanan Güdücü, ailelerine kavuşacakları için mutlu olduklarını kaydetti.