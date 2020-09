Karantina sürecinde de bağışıklığı destekleyen beslenme modeli uygulanmalı

AA

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gıda Teknolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Sibel Bölek, ülke genelinde yeni vaka sayıları gün geçtikçe artarken, karantinadaki Kovid-19 hastalarının sağlıklarına kavuşabilmeleri için bu süreçte etkili bir mücadele programının önemli olduğunu belirtti.

Koronavirüsle mücadelede en önemli hususlardan birinin de güçlü bağışıklık sistemi olduğuna işaret eden Bölek, "Kovid-19 ile mücadele edilen karantina sürecinde de bağışıklık sistemi açısından güçlü olabilmek için bağışıklık sistemini güçlendiren gıdaların tüketilmesine özen gösterilmesinin yanında, fiziksel ve ruhsal olarak da sağlıklı olmak son derece önemli. Stres ve üzüntüyü en aza indirmek güçlü bir bağışıklık sistemi için en önemli faktörlerden biridir. Dolayısıyla karantina süresince moralin yüksek tutulması iyileşme sürecine olumlu katkı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Bölek, bununla birlikte egzersiz yapmanın, kortizol gibi stres durumunda ortaya çıkan hormonların düşmesine yardımcı olduğunu, ayrıca düzenli yapılan spor ile güçlenen bedenin hem enerjisinin arttığını hem hastalıklara karşı çok daha dirençli hale geldiğini vurgulayarak, bu nedenle bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için karantinada mutlaka spor yapılması gerektiğini söyledi.

ÖLÇÜLÜ VE DENGELİ TÜKETİME DİKKAT!

Bağışıklık fonksiyonunu destekleyen, dokuların gelişimi ve onarımında gerekli koruyucu bir rol aldığı bilinen C vitamininin, üst solunum yolu enfeksiyonlarının alt solunum yolu enfeksiyonlarına dönüşmesini de sınırlandırmada önemli bir role sahip olduğunu aktaran Bölek, şu bilgileri verdi: "Toplumdaki genel kanının aksine yeşil biberin C vitamini içeriği portakal mandalina gibi turunçgillerden daha yüksektir. Bu nedenle hem Kovid-19 teşhisi konulan hastaların hem de sağlıklı kişilerin yeşil biberi hem ana öğünlerde hem de öğün aralarında çiğ olarak tüketmesi vücudun günlük C vitamini ihtiyacını karşılamada son derece faydalı olacaktır. Diğer taraftan hem iyi bir C vitamini kaynağı hem de içeriğindeki uçucu yağların sahip olduğu antimikrobiyal ve antiviral etkileri sebebiyle limonun da uygun miktarda tüketilmesi koronavirüsle mücadelede etkili bir potansiyele sahip olabilir. Tüm bu besinleri tüketirken aşırıya kaçmamak, dengeli ve ölçülü tüketmek gerekir."

PROBİYOTİK TÜKETİMİ DE BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRMEYE YARDIMCI

Sibel Bölek, ev yapımı turşu, yoğurt, kefir, peynir, elma sirkesi gibi probiyotik besinlerin de bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde son derece faydalı olduğunu ifade ederek, omega-3'ün de bağışıklığı düzenleyici ve destekleyici özelliğe sahip olduğunu söyledi.

Balıkta, cevizde, keten tohumunda, avokadoda ve sebzelerden semizotunda bolca bulunan omega-3'ün, bağışıklık sistemine iyi geldiği gibi depresyon tedavisinde de kullanıldığını aktaran Bölek, şunları kaydetti: "Haftada 2-3 gün balık tüketimi günlük omega-3 gereksinimini karşılayacaktır. Bağışıklık sistemi için son derece yararlı etkilere sahip olan bal ve pekmez, demir, kalsiyum, fosfat, sodyum, klorür, potasyum, magnezyum gibi minerallerden ve B1, B2, B3, B5, B6 vitaminleri açısından oldukça zengin bir besin kaynağıdır ve bu yüzden de güçlü antiseptik, antibakteriyel özelliklere sahiptir. Sarımsak da içerdiği 'allicin' isimli antimikrobiyal madde sayesinde son derece yararlı etkilere sahiptir. Kan sulandırıcı etkiye sahip olan sarımsağın kanı sulandıran ilaçlarla birlikte alınmaması son derece önemlidir."