Karantina süresi dolan 268 kişi evlerine uğurlandı

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye operasyonu kapsamında Kenya ve Tanzanya'dan getirilen 272 vatandaşın, Gençlik ve Spor Bakanlığının Samsun Münevver Ayaşlı Öğrenci Yurdundaki karantina süreci tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlardan 4'ünde koronavirüs tespit edildi. Dört kişi sağlık kuruluşlarına yönlendirilirken 268'sı, otobüslerle 45 ile gönderildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yurtta kalan vatandaşların moral ve motivasyonlarını artırıcı bazı etkinlikler düzenlediklerini anlattı.

Kasapoğlu, "Karantina sürecini tamamlayan 272 kişiye evlerine gitmeden önce koronavirüs testi yaptırdık. Dört kişinin sonuçları pozitif çıkarken diğer vatandaşlarımızı evlerine uğurladık. Koronavirüs tespit edilen vatandaşlarımızı ise pandemi hastanesine gönderdik." dedi.

Karantina süresi tamamlanan öğrenci Ali Tiryakioğlu, "Kenya'daki sağlık sistemi çok kötü. Hayatımızdan endişe ettiğimiz için sağ olsun Cumhurbaşkanımız ve devletimiz bizi vatanımıza getirdiler. Karantinaya alındığımız yurtlarda da çok iyi ağırladılar. Bir devletin büyük olduğunu yurt dışına gidip gelmekle anlıyorsunuz. Türkiye çok büyük bir devlet olduğunu bu süreçte herkese gösterdi. Afrika ülkelerinde de Türkiye çok seviliyor ve saygı gösteriliyor." dedi.

Tiryakioğlu, devletin tüm olanakları ile karantinada kalan vatandaşlarını ağırladığını dile getirdi.

Kenya'dan getirilen Şevki Gönen ise karantina sürecinin çok güzel geçtiğini belirterek, "Bizi burada kendi evimizdeki gibi ağırladılar. En ince ayrıntısına kadar burada her türlü ihtiyacımızı düşünmüşlerdi. Türkiye Cumhuriyeti çok büyük bir ülke olduğunu gösterdi. Allah razı olsun devletimizden ve milletimizden. 14 günlük karantina sürecinde yurtlarımızda 5 yıldızlı otel gibi değil sanki 25 yıldızlı bir otelmiş gibi ağırlandık." diye konuştu.