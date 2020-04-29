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Karantina süresi dolan 336 kişi evlerine gönderildi

Suudi Arabistan’dan uçaklarla Malatya’ya getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan 336 kişi, karantina sürelerinin dolmasının ardından evlerine gönderildi

koronavirüs
HABERTURK.COM

 

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Suudi Arabistan’dan 2 uçakla Malatya’ya getirilen 336 kişi, 14 Nisan’da Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne ait Battalgazi Yurt Müdürlüğü’nde yerleştirildi.

Ferdi Durdu’nun haberine göre, Suudi Arabistan’da çalışanlar ve ailelerinin bulunduğu 336 kişinin 14 günlük karantina süresi doldu. Sağlık görevlileri tarafından kontrolden geçirilen vatandaşlar, AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde otobüslere bindirilerek, emniyet ekipleri eşliğinde memleketlerine uğurlandı.

Suudi Arabistan’da çalışan Hakan Coşkun, “20 gün önce işimiz bitmişti, orada karantinada kaldık. Daha sonra Türkiye’ye geçişimiz gerçekleşti. Burada iyi bir ortam vardı. Odalar müthişti. Tek sıkıntı, tek başına odada kalmaktı” dedi.

82 yaşındaki Rıfat Boynukalın ise Medine'de yaşadığını belirterek “Hayatımın yarısı orada geçti. Karantinada kitap okuyup ibadet yaptım. Çocuklarım ve evim İstanbul’da. Şimdi oraya gidiyorum" diyerek karantina sürecinde kendilerine yardımcı olan herkese teşekkür etti. Boynukalın, kendilerini arayıp durumlarını soran Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na da teşekkür etti.

2 yaşındaki oğlu Ayaz ile karantinada kalan Sinem Serin de, “Malatya’dan çok memnun kaldık. Oğlumla beraber zor geçeceğini sanmıştım ama çok iyi geçti. Herkese teşekkür ediyorum. 14 gün oğlumla beraber zaman geçirdik” ifadelerini kullandı.

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