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Karantina süresi dolan 358 kişi evlerine uğurlandı

Almanya ve Ürdün'den getirilerek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Samsun'da karantinaya alınan 358 kişi, 14 günlük sürenin dolmasının ardından evlerine uğurlandı.

Karantina süresi dolan 358 kişi evlerine uğurlandı
AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye operasyonu kapsamında Almanya ve Ürdün'den getirilen 358 kişinin, Samsun'daki karantina süreci tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının Münevver Ayaşlı Öğrenci Yurdu'ndaki vatandaşlar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra görevliler eşliğinde dezenfekte edilen otobüslere bindirildi.

Yetkililerin sosyal mesafe kuralına dikkat ederek ilgilendikleri vatandaşlara, Tarım ve Orman Müdürlüğünce hediye edilen fidanlar toprakla buluşturuldu.

Karantina sürecinde tüm ihtiyaçları devlet tarafından karşılanan vatandaşlar, otobüslerle 55 ile gönderildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yurtta kalan vatandaşların moral ve motivasyonlarını artırıcı bazı etkinlikler düzenlediklerini anlattı.

Kasapoğlu, "Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Tarım ve Orman Bakanlığının iş birliği ile bugüne kadar karantinada kalan bin 100 kişi için Kurtuluş Hatıra Ormanlığına fidan diktik. Bazı vatandaşlarımız da kaldıkları yurdun bahçesine fidanlarını dikti." dedi.

- "Kıymetli olduğumuzu anladık, gururlandık"

Karantina süresi tamamlanan öğrenci Ayşegül Süzer, "Karantina süreci çok güzel geçti. Bizi burada kendi evimizdeki gibi ağırladılar. En ince ayrıntısına kadar burada her türlü ihtiyacımızı düşünmüşlerdi. Ürdün'de yaşadığımız tüm sıkıntıları burada bize unutturdular. Gerçekten bu vatanın evladı olduğum için gurur duyuyorum." diye konuştu.

Almanya'dan gelen Mustafa Kaya da devletin tüm imkanları ile kendilerine baktığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Karantina sürecisinde devletimiz eşit bir şekilde, ayrım yapmaksızın tüm insanlarına sahip çıktı. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Çok memnun kaldık. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm görevlilerimize çok teşekkür ediyorum. Karantina sürecinde bize bu kadar değer verilmesi Sayın Cumhurbaşkanımızdan kaynaklanıyor. Biz alışkın değiliz bu kadar değer görmeye, umarım şımarmayız. Türk vatandaşı artık dünyada çok değerli. Biz bunu burada hissettik, gördük. Avrupa'dan bizim buraya tahliye edilmemiz, buradaki hizmet gerçekten müthiş bir olay. Kıymetli olduğumuzu anladık, gururlandık ve duygulandık. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun."

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