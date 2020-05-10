Karantina süresi dolan 84 kişi evlerine gönderildi - NİĞDE

AA

Somali ve Cibuti'den 26 Nisan'da getirilerek Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Sultan 1. ve 2. Kılıçarslan Öğrenci Yurtlarına yerleştirilen 84 Türk vatandaşının 14 günlük karantina süresi doldu.Sağlık kontrollerinde sorun olmadığı belirlenen vatandaşlar, otobüslerle evlerine gönderildi.Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce annelere "Anneler Günü" dolayısıyla çiçek verildi.