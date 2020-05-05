Karantina yurdundaki hizmeti, çektiği videoda övgü dolu sözlerle anlattı - İSTANBUL

Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamından yurt dışına uçuşları durdurmasının ardından başlatılan tahliyeler kapsamında Kırgızistan'tan getirilerek Maltepe'deki Mimar Sinan Öğrenci Yurduna yerleştirilen Bedirhan Can, karantina sürecinde yurtta verilen hizmetten duyduğu memnuniyeti çektiği videoda övgü dolu sözlerle anlattı.
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