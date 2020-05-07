Karantina yurtlarında kalanlar Türk vatandaşı olmaktan gurur duyuyor

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda dünyanın dört bir yanındaki Türk vatandaşlarının ramazanı ve bayramı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında Suudi Arabistan'dan Malatya'ya getirilen 170 Türk vatandaşının Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Battalgazi Öğrenci Yurdu'ndaki 14 günlük karantina süreci devam ediyor.

Türk Kızılayı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü ve yurt yönetimince her türlü ihtiyaçları karşılanan vatandaşlar, beş yıldızlı otel konforunda ağırlanmanın sevincini yaşıyor. Karantina süresince moral ve motivasyonlarının yüksek tutulması için çeşitli etkinlikler düzenlenen vatandaşlar, rahatları için tüm imkanları seferber eden devlet yetkililerine teşekkür etti.

- "İyi ki Türk vatandaşıyız"

Yurtta kalan vatandaşlardan Muti Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle Suudi Arabistan'da kötü bir süreç yaşadıklarını belirterek, Türkiye'ye döndüğü için mutlu olduğunu söyledi. Bu süreçte kendilerine destek olanlara teşekkür eden Kaya, "Herkesten Allah razı olsun, bizleri çok iyi karşıladılar. Her şey çok iyi. İnsan memleketine geliyor daha iyisi olamaz. Havalimanından odaya kadar herkes bizi çok iyi karşıladı. Hiçbir sıkıntı ve eksiğimiz yok." dedi.

Kaya, salgın nedeniyle Suudi Arabistan'da bir belirsizliğin olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti: "Şu an Suudi Arabistan'dan sadece Türkiye kendi vatandaşlarını tahliye ediyor. Herkesten Allah razı olsun. İyi ki Türküz, iyi ki Türk vatandaşıyız. İnşallah orada kalan diğer arkadaşlarımız da sağ salim ülkemize döner."

- "İyi ki devletimiz bize sahip çıktı"

Suudi Arabistan'da kuaförlük yapan Hamit Ramazan ise salgın nedeniyle işsiz kaldığını, büyük sıkıntılar yaşadığını anlatarak, başvurdukları tüm kapıların yüzlerine kapandığını kaydetti.Türkiye'nin kendilerine sahip çıktığın ve yurda geldiklerini aktaran Ramazan, şunları söyledi:

"Malatya'ya geldikten sonra havalanından kalacağımız yurda kadar herkes en iyi şekilde bizleri karşıladı. Yurtta her şey gayet iyi. Bu imkanları bizlere sağlayanlardan Allah razı olsun. İyi ki Türk vatandaşıyız, iyi ki memleketimize döndük, iyi ki devletimiz bize sahip çıktı ve buraya geldik. Bundan son derece memnunuz."

- "Her şey için teşekkür ediyoruz"

Cihan Uz ise Türkiye'de çok iyi karşılandıklarını dile getirerek şöyle konuştu: "Açıkcası bu kadar beklemiyorduk. Havalimanında eşyalarımız dezenfekte edildi, sağlık kontrolünden geçtik. Hiçbir sıkıntı yaşamadık. Burada da arkadaşlar çok iyi ilgilendi. Eşim hamile, onunla da ayrıca ilgilenildi. Her konuda bize yardımcı oldular, her şey için teşekkür ediyoruz. Türkiye'ye gelmeden önce tedirgindik ama geldikten sonra fikrimiz tamamen değişti. Allah devletimizden razı olsun çok memnunuz ve rahatız. Karantina süreci de çok güzel geçiyor."Cihan Uz'un eşi Merve de, "Burda çok rahat ettik. Buranın havası bile mükemmel." dedi.Çocuklarıyla kaldığı yurtta hür türlü imkanların ayaklarına kadar getirildiğini belirten Melisa Döner, yetkililere teşekkür etti.

- "Ülkemiz, devletimiz bize kucak açtı"

Suudi Arabistan'dan eşiyle gelen kuaför Kadir Çakmak, salgın sürecinde Türkiye dışında hiçbir ülkenin vatandaşı için Suudi Arabistan'a gitmediğini söyledi.Tahliye sürecinde kendilerine çok iyi davranıldığını vurgulayan Çakmak, "Türkiye'ye ayak bastığım anda şunu hissettim; Ülkemiz, devletimiz bu konuda güçlü ve bize kucak açtı. Bunun için başta ülkemiz, devletimiz ve Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.Çakmak, karantina süreci tamamlanınca eşiyle memleketi Hatay'a döneceğini söyledi.

- "Her türlü imkanı seferber ettik"

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan ise Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun talimatlarıyla kentteki öğrenci yurtlarını karantina sürecine hazırladıklarına dikkat çekti.Kente ilk olarak Suudi Arabistan'dan 412 kişilik kafileyi ağırlayıp daha sonra yolcu ettiklerini hatırlatan Kayhan, şunları kaydetti: "AFAD, Sağlık Bakanlığı, Kızılay ile hareket ederek vatandaşlarımıza her türlü imkanı seferber ettik. Yurtlarımızda karantinaya aldığımız vatandaşlarımızın hijyen malzemesinden seccadesine kitabından Kur'an-ı Kerim'e kadar tüm ihtiyaçlarını karşıladık. Şu an yurtlarımızda Suudi Arabistan, Cezayir ve Azerbaycan'dan gelen vatandaşlarımız misafir ediliyor. Gelen vatandaşlarımızın Türk oldukları için gurur duyduklarını gördük. Bu da insana verilen değerin burada görüldüğü anlaşıldığı için biz de ne kadar gurur duysak azdır."