Türkiye'de koronavirüsün artış gösterdiği nisan ayında 15 kişilik film ekibi, tamamı cep telefonu kamerasıyla kayda alınması planlanan orta metraj film çekimi için proje hazırladı. Virüsün kendilerine bulaşmasının önüne geçmek için arayışa giren ekip, yüz yüze yapmadıkları görüşmeleri, iletişim araçlarını kullanarak gerçekleştirme yönünde kararı aldı.

Projenin çekim aşamasına gelindiğinde de tehlikenin devam etmesi üzerine ekip, sahnelerin büyük bölümünü oyuncuların kendisinin kayda almasının sorunu çözüme kavuşturacağı fikrinde anlaştı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan seyahat kısıtlaması nedeniyle İstanbul'dan kente gelemeyen filmin ortak yönetmeni Tuğçe Kayaarası ve görüntü yönetmeni Emrah Alp de cep telefonuyla görüntülü görüşme yoluyla ekibe dahil oldu.

Koronavirüse yakalanan biriyle temasından sonra kendisini evinde karantinaya alan bir komiserin, bu süreçte yeniden ele aldığı cinayet dosyasının seri cinayetlerle bağlantısını belirleyip olayları çözümlemeye çalışmasını konu alan filmde, yönetmen ve oyunculardan oluşan 15 kişi görev aldı.

Filmin yönetmeni Ramazan Ekmekçi, yaptığı açıklamada, virüsün yayılma hızının kendilerini korkuttuğunu söyledi. Oyunculardan bazılarının kendisiyle yüz yüze gelmeden çekimlere dahil olduğunu aktaran Ekmekçi, şunları söyledi; "Bir araya gelemediğimiz oyuncularımıza senaryoları mail yoluyla gönderdik. Oyuncularımızın çoğu kendi sahnelerini cep telefonlarının kamerasıyla çekip bizlere gönderdiler. Filmin sadece bir sahnesinde bazı oyuncular bir araya geldi. Onun dışındaki hiçbir sahnede iki oyuncumuz bir araya gelmedi. Bazı sahnelerde aynı ortamda gibi görünen iki karakterin çekimlerini farklı mekanlarda ve farklı zamanlarda gerçekleştirdik. Olabildiğince oyuncularımızı bu riskten uzak tutmak istedik. Çünkü salgının boyutunun nereye varacağını bilemiyorduk. Oyuncularımızın da fedakarlığı sayesinde çekimlerimizi 8 günde tamamladık. Filmimiz 50 dakikalık orta metraj bir film olarak hazırlandı ve bir sosyal medya platformu üzerinden yayınlanmaya başlandı."

'Karantina'nın ortak yönetmeni Tuğçe Kayaarası da filmin konusu itibariyle son dönemlerin en cesur ve özgün filmi olduğunu söyledi; "Bu kadar çok olumsuzluğa rağmen filmimizi çekmeyi başardık. Oyuncularımız da ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Bizler de yanlarına gidemezsek de bulunduğumuz yerden kendileriyle irtibat kurarak neler yapmaları gerektiğini anlattık. Bu proje benim için çok iyi bir deneyim oldu."