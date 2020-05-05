Karantinadaki 75 yaşındaki kadına doğum günü sürprizi

AA

Almanya'dan getirilen 356 Türk vatandaşından 280'inin Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Fuat Sezgin Yurdu'ndaki karantina süreci devam ediyor.

Yurt görevlileri, vatandaşlardan 75 yaşındaki Narin Ağaoğlu'na sürpriz yaptı. Hazırladıkları pastayla kadının odasının önüne giden görevliler, Ağaoğlu'nun doğum gününü kutladı.

Sürpriz karşısında şaşıran Ağaoğlu, görevlilere teşekkür ederek, "75 yaşımdan sonra, doğdum doğalı ilk kez doğum günümü kutluyorum. Demek ki bu kısmetmiş. Allah sizlerden razı olsun. Ayağınıza taş değmesin. Devletimize çok teşekkür ediyoruz. Bizlere çok güzel baktı, ilgilendi, bizi buralara getirdi. Allah bin kere razı olsun." diye konuştu.

Öte yandan, yurtta kalan vatandaşlara moral vermek için kemençe çalınarak, yurt görevlilerince horon oynandığı öğrenildi.