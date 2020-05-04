Karantinadaki aileden devlete teşekkür

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla 27 Nisan'da ailesiyle Suudi Arabistan'dan getirilen ve İnegöl ilçesindeki Gençlik ve Spor Bakanlığına Şirin Hatun Kız Öğrenci Yurduna yerleştirilen İlker Uruç (30),çektiği video ile kendisinin ve ailesinin memnuniyetini anlattı.

Yurtta hamile eşi ve 2 yaşındaki kızı ile birlikte gözetimde olduklarını kaydeden Uruç, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yaşadıklarını, Kovid-19 salgını nedeniyle Türkiye'ye gelme kararı aldıklarını aktardı.

Uruç, Türk Hava Yolları ile İstanbul'a geldiklerini, Türkiye'de çok iyi karşılandıklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Kayıt işlemlerinden sonra eşim ve kızımla aynı odaya yerleştirildik. Odaya girdiğimizde temel ihtiyaçlarımızı karşılayacağımız her şey, erzak ve temizlik ürünleri mevcuttu. Bizden daha çok düşünülmüş ihtiyaçlarımız. Bu hoşumuza gitti. Mükemmel bir ilgi ve alaka ile karşı karşıyayız burada. 3 öğün yemeğimiz veriliyor. Sınırsız internet ve sıcak suyumuz var. Eşim hamile, doktora gidip muayene olması gerekiyordu. Sağlık görevlilerine ilettik ve ambulans eşliğinde eşimi alıp hastaneye götürdüler, muayene ettiler. Güzel bir süreç geçiyoruz, bu kadarını beklemiyorduk. Çocuklara oyuncaklar mı dersiniz, balonlar, sürpriz doğum günleri mi dersiniz. AFAD ekipleri sürecin sonunda bizi tekrar memleketimize götürecekler. Emeği geçen herkese teşekkür ederim."

Eşi ve kızının da gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Uruç, karantina bittiğinde memleketi Hatay'a gideceklerini sözlerine ekledi.