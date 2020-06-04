Karantinadaki babaanneye

AA

Serik ilçesi Merkez Mahallesi 2104 Sokak'ta ikamet eden vatandaşlara, Kovid-19 kapsamında karantina süresinin bir hafta daha uzatıldığı tebliğ edildi.Bu sırada, bariyerlerin arkasında vatani görevini tamamlayan Sebahattin Yavuz'u gören mahalle sakinleri, alkışlar eşliğinde "En büyük asker bizim asker" diyerek mutluluklarını dile getirdi.Polis ekipleri için kapının önüne çıktığında torununu gören Lütfiye Yavuz, bariyerlerin arkasındaki torununun sürpriziyle gözyaşlarına hakim olamadı.Babaanne Yavuz, "Yavrumu yarın bekliyordum ama şimdi geldi. Kuzumu çok özlemiştim." dedi.Askerden dönen Yavuz da babaannesine sürpriz yapmak istediğini belirterek, "Koronavirüs nedeniyle sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Karantina kalktıktan sonra tekrar ziyarete geleceğim." ifadelerini kullandı.