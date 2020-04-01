Karantinadaki vatandaşlara canlı müzik sürprizi - SAKARYA

AA

Koronavirüsle mücadele kapsamında yurt dışından getirilerek kentteki Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlara yerleştirilen, aralarında öğrenciler, tır şoförleri, iş insanları ve ailelerin yer aldığı 6 yurttaki 1777 vatandaşa yönelik moral etkinlikleri sürüyor.

İl Müdürlüğünün koordinasyonunda Sakaryalı sokak müzisyenleri Harun Çavdarlı ve Ensar Başar tarafından Serdivan ve Arifiye ilçelerindeki Sakarya, Sabahattin Zaim, Arif Nihat Asya ve Muhammet Fatih Safitürk yurtlarında bir haftayı aşkındır gözetim altında kalanlara mini konser sürprizi yapıldı.Genç müzisyenlerin gitar eşliğinde seslendirdiği çeşitli şarkılara camlardan eşlik eden vatandaşlar, sürpriz karşısında mutlu oldu.

Aileler, öğrenciler ve tır şoförlerinin kaldığı yurtların bahçesinde sergilenen performansın bazı bölümlerinde çalınan oyun havalarına ise görevli personel oynayarak eşlik etti.Vatandaşlar tarafından ilgiyle izlenen etkinlikler, yurtta kalanların coşkulu alkışlarıyla sona erdi.