Karantinaya alınan Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Kovid-19 tedbirleri sürüyor

AA

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararıyla alınan 14 günlük karantina uygulaması kapsamında Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kontrollerini sürdürüyor.Kent girişlerindeki denetimlerde araçlarda bulunan kişilerin ateşleri ölçülüyor ve seyahat izin belgeleri kontrol ediliyor.Polis ekipleri, vatandaşları maske takmaları konusunda uyarıyor.Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal, gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 Mayıs'tan bu yana ilçede uygulanan karantina sürecine vatandaşların büyük hassasiyet gösterdiğini söyledi.

Herkesin Kovid-19 tedbirlerini sürdürmesi gerektiğini vurgulayan Köksal, "İlçemizin giriş ve çıkış noktalarında önlemlerimizi aldık. Ekiplerimiz görevlerini hassas bir şekilde devam ettirmektedir. Bu süreç daha önceden de belirttiğimiz üzere sokağa çıkma yasağı değildir. Vatandaşlarımız temel ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıkabilmektedir. Bu sürecin hep birlikte üstesinden geleceğimize inancımız tamdır. Tüm Gölbaşılı hemşehrilerimize bu karantina sürecinde göstermiş oldukları hassasiyet için teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Hepimizin sağlığı için evde kalmaya devam edelim."Gölbaşı ilçe merkezi, 6 Mayıs'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alınmıştı.